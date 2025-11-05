CIIE 2025: Empresas frigoríficas argentinas en búsqueda de nuevos nichos para carne bovina

Entre el 5 y el 10 de noviembre se llevará a cabo en Shanghái la octava edición de la gigantesca China International Import Expo (CIIE). Hasta allí llegará el IPCVA, acompañado por 13 compañías y grupos de productores exportadores, para buscar nuevos negocios. En paralelo, el IPCVA -que financia el estudio de abogados que defiende la postura argentina- realzará las últimas presentaciones en el marco del proceso de salvaguardia iniciado por el gobierno de China, cuya resolución se aguarda para fines de este mes.

Para Facundo Secco (Frigorífico Forres Baltrán) “los chinos están con intención de hacerse de stock argentino, tal vez no con tanto énfasis como en otras ocasiones, pero bien firmes en cuanto a valores”. Sobre los precios, el empresario señaló que si bien “siguen siendo buenos” la Argentina “atraviesa una situación particular con valores de hacienda que hace que inclusive a estos a estos niveles de precio de mercado sea difícil integrar el valor de la materia prima”.

Por último, señaló que su compañía tiene la idea de empezar a diversificar la faena dirigida a China, buscando los nichos de cortes de alto valor ya que “la situación arancelaria entre China, Estados Unidos, y Estados Unidos y Brasil, abre muchas alternativas”.

Jorge Romero (APEA, Urien Loza) comentó por su parte que “el mercado chino sigue siendo para Argentina el más importante”, en el que “nosotros vendemos todo novillos, carne especial”.

No obstante, Romero aseguró que “estamos expectantes por la resolución del proceso de salvaguardia y las consecuencias que podría acarrear en cuanto a aranceles o cupos”.

También Carlos Riusech (Gorina) manifestó su inquietud por la evolución y las posibles medidas del proceso de salvaguardia. Igualmente, el empresario remarcó que “China sigue comportándose muy bien en lo que respecta a volumen, tal vez con algo más de volatilidad en materia de precios”. Por ello, concluyó, su empresa analiza canales de nicho “como el grain fed, en el cual hemos incursionado bastante este año”.

Por su parte, Patricio Casiraghi (Frigorífico Pico), aseguró que pese al crecimiento del mercado americano, China sigue siendo el primer destino para la carne de nuestro país y siempre presenta nuevas oportunidades. “Este año creo que la Argentina ha crecido mucho en el envío a China de carne de calidad, aprovechando también el vacío de un nichito de mercado que han dejado las plantas americanas”, aseguró.

“Cada vez más los importadores chinos están entendiendo el nicho de calidad y qué lugar puede tener Argentina.

Nos falta, por supuesto, a nivel de industria y ganadería poder estandarizarlo aún más, porque estamos compitiendo contra mercados recontra estandarizados”, agregó.

En cuanto a la CIE, Casiraghi consignó que “como es una feria organizada por el gobierno hay un montón de fábricas del interior de China y de importadores más pequeños que la visitan”.

Por último, Hugo Borrel (Arrebeef) coincidió en que China “es un mercado que hoy en día sigue siendo irremplazable”.

“Vamos con la misma expectativa de siempre, por ser nuestro principal mercado, y que venimos desarrollando desde hace muchos años de manera sostenible, esperando que las cuestiones políticas no influyan en el comercio”, concluyó.