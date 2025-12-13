Cierre anual de la Orquesta Municipal: Brindara un concierto sinfónico en la Catedral

Este sábado 13 de diciembre, a las 21.30, la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán será escenario del concierto de cierre anual de la Orquesta Municipal 9 de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza.

La presentación tendrá como rasgo distintivo la participación de un coro especialmente conformado para esta ocasión, con más de cincuenta voces que se sumarán al repertorio sinfónico.

El proyecto coral estuvo coordinado por Cristian Medina, quien trabajó junto al director de la orquesta para dar forma a esta propuesta única.

También participarán músicos del conservatorio Rosendo P. Cruz de Junín y de la Orquesta de General Viamonte, potenciando una velada artística de gran nivel.

Tras celebrar su concierto aniversario en septiembre, la Orquesta Municipal se despide del año con esta nueva producción y ya se encamina hacia su 10o aniversario en 2026.

La actividad es libre y gratuita para toda la comunidad.