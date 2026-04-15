Ciberdelitos de Chivilcoy: Secuestran dispositivos clave tras una investigación por abuso sexual infantil en la región

a Secretaría de Seguridad de Chivilcoy informa que personal de la División de Investigaciones en Ciberdelitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, sede Chivilcoy, dependiente de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, llevó a cabo en el día de la fecha un allanamiento en la localidad de General Las Heras.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Lisandro Masson, y se inició a partir de la detección de que una persona domiciliada en dicha localidad habría compartido material de abuso sexual infantil (MASI).

En el marco de la causa, el personal interviniente concretó el allanamiento, logrando el secuestro de un teléfono celular vinculado a la maniobra delictiva, el cual será sometido a las pericias correspondientes.

Respecto del imputado, no se brindan datos personales en virtud de que la investigación continúa en curso.

La persona fue imputada por el delito de “producción, comercialización y/o distribución de representaciones sexuales de menores de 18 años”.

La División de Investigaciones en Ciberdelitos contra Niños, Niñas y Adolescentes continúa trabajando de manera sostenida en la prevención, detección e investigación de delitos que tienen como víctimas a menores de edad.

De Chivilcoy