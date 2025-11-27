Causas récord, cargos vacantes y falta de personal: radiografía de los Juzgados de Familia bonaerenses

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) acaba de publicar un informe hecho por su centro de investigación en el que analizaron estadísticas oficiales, provistas por la Suprema Corte de Justicia, de los Juzgados de Familia de la provincia de Buenos Aires. Los datos, que van de 2010 a 2024, describen una situación crítica: aumento de causas, juzgados sin abrir y cargos vacantes.

El primer dato que se destaca en el informe es la suba exponencial de la cantidad de causas que se inician todos los años. En 2010 fueron 41332, pero el año pasado superaron las 300 mil tras el récord máximo de 2023 (325.264 causas iniciadas). Se trata de un incremento del 626% en 14 años.

Esta evolución no tuvo un correlato en la cantidad de personal y el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales habla de “recursos insuficientes para una demanda creciente”. Más precisamente, la suba del 626% de las causas estuvo acompañada por un crecimiento del 143% del staff que no llegó a las 2700 personas en 2024 contando todos los grupos ocupacionales (desde jueces hasta servicios). Estas cifras generan una relación promedio de 112 causas por agente en los Juzgados de Familia.

Para completar el panorama, otra problemática que surge en el informe de la AJB es la falta de jueces y también de juzgados. Actualmente, hasta mayo de 2024, hay 114 juzgados de familia funcionando, pero hay otros 12 que ya fueron creados por ley y todavía no se habilitaron. A esto se le suma que la Corte emitió una Resolución 2019 pidiendo que se creen otros 16 juzgados para hacer frente a la demanda.

Cabe agregar que entre esos 114 juzgados existentes hay 17 sin jueces designados y algunos de ellos ni siquiera tienen suplentes o subrogantes. Tal es el caso, de acuerdo al informe de la AJB, del JF 11 de La Matanza, el JF 3 de La Plata, el JF 6 de Lomas de Zamora y el JF 1 de San Martín.

Ante esta situación, y en medio de la última negociación paritaria del año, el sindicato de judiciales reclamó a las autoridades que se cubran los cargos vacantes, que se habiliten los juzgados creados y que se refuerce el personal.

