Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

El estudio, impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo) que integran medio centenar de instituciones no gubernamentales y gubernamentales de 17 municipios, arrojó que un total de 78,36% de los desechos registrados entre septiembre y octubre de 2025 son distintos tipos de plásticos . Este porcentaje representa un nuevo máximo frente a 2024 (74,05%) y evidencia la magnitud de la problemática, pese a los esfuerzos de prevención y concientización.

Los cigarrillos, el otro problema

En segundo lugar se identificaron las colillas de cigarrillo, que alcanzaron el 21,34% del total de residuos. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, las colillas constituyen un residuo altamente contaminante: están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un tipo de plástico no biodegradable, y durante su degradación liberan nicotina, metales pesados y otros compuestos químicos tóxicos. Estas sustancias pueden afectar la calidad del agua y resultar perjudiciales para la fauna marina, especialmente para aves y otros animales costeros que pueden ingerirlas accidentalmente o verse afectados por su fragmentación en microplásticos.

A estos residuos se suman los restos de redes, sogas, líneas de pesca y otros desechos vinculados a la actividad pesquera, que también fueron registrados durante el censo. Este tipo de basura representa un riesgo particular para la fauna marina, ya que puede provocar enmalles, enredos y lesiones, dificultando el desplazamiento, la alimentación y, en muchos casos, comprometiendo la supervivencia de los animales. Mamíferos marinos, aves y tortugas pueden quedar atrapados en estos materiales, incluso cuando ya no están en uso y permanecen abandonados en el ambiente.

“Una gran proporción de los animales marinos que asistimos presentan interacción con residuos de origen antrópico, principalmente plásticos, ya sea por ingestión, enmalles o lesiones asociadas. En el caso de las tortugas marinas, estos residuos representan un problema especialmente grave, ya que suelen confundir bolsas, envoltorios y otros fragmentos plásticos con su alimento natural”, explicó Karina Álvarez, bióloga y responsable de proyectos de conservación de la Fundación Mundo Marino.

“En muchos casos, la ingestión de plástico provoca obstrucciones, desnutrición y cuadros clínicos complejos que requieren atención veterinaria especializada. Reducir la cantidad de residuos que llegan al mar es una medida directa de protección para estas especies”, agregó.