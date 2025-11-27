Carne en Acción: El IPCVA y el desafío de mostrar al mundo la mejor ganadería argentina

En el establecimiento agropecuario «La María Luisa» de la familia Briones, en el partido de Tres Arroyos, el IPCVA realizo la ultima Jornada A Campo de este año 2025. Allí la propuesta además de la forma de producir en el establecimiento, donde mas del 50% esta destinado a la producción ganadera, a unos 30 kilómetros de la localidad balnearia de Claromeco.

El encuentro en «La María Luisa», tuvo su espacio de charlas y cerro con la visita a dos estaciones a campo, una sobre manejo de pasturas, y la segunda sobre ganadería.

Las charlas abordaron sobre las oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”. “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. “Potenciar la ganadería en los sistemas mixtos”, y “Ventajas de la IATF: ¿Qué consideraciones tener en cuenta para que sea exitosa?. Mientras que en la apertura estuvieron presentes el propietario del establecimiento, Fernando Briones, la Ing. Agr. Natalia Carrasco (Directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow – INTA) y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Breitschmitt en dialogo con El Regional Digital destaco que el IPCVA ha tenido una intensa agenda de acciones para con la carne argentina tanto en el pais, como en la promoción externa. «Un año muy movido, con mucha actividad desde principio de año y no es la excepción llegar a este fin de año. Todavía nos quedan muchas cosas mas».

Según el presidente del IPCVA, sin desatender lo interno, si hubo en términos de geopolítica, de aranceles, y eventos que nos fueron moviendo mucho el mercado

