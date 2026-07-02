Carlos Maria Naon recibió al Programa Municipio Cercano

Este ultimo miércoles, el programa Municipio Cercano se hizo presente en la localidad de Carlos María Naón, acercando servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos, en una jornada que reunió a distintas áreas del Gobierno Municipal en la Delegación de la localidad.

Durante la actividad, la dirección de Educación Vial brindó charlas de concientización destinadas a estudiantes de la Escuela Primaria N° 33 «Ricardo Güiraldes» y de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 «José Manuel Estrada», alcanzando a más de 100 alumnos, quienes participaron de propuestas orientadas a promover conductas responsables y seguras en la vía pública.

En tanto, la dirección de Gestión Ambiental desarrolló encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente, fortaleciendo la concientización sobre prácticas sustentables entre los estudiantes de las mencionadas escuelas.

Asimismo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió consultas y reclamos vinculados a relaciones de consumo, mientras que personal municipal realizó visitas a instituciones locales con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

En el marco de la jornada también se llevaron adelante castraciones y vacunaciones antirrábicas para perros y gatos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud animal.

Por su parte, el área de Licencias de Conducir otorgó turnos para renovaciones y brindó capacitaciones a quienes iniciarán el trámite para obtener su primera licencia.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa acercando servicios y respuestas a las distintas localidades del partido, promoviendo una gestión de proximidad y facilitando el acceso de los vecinos a las diferentes áreas municipales.