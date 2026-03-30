Carbono Neutro: Se realizo el lanzamientos de las herramientas de crucíferas del PACN

El 26 de marzo el Programa Argentino de Carbono Neutro, conjuntamente con las Bolsas de Cereales y Comercio fundadoras, y las empresas que lo conforman realizaron el lanzamiento de las herramientas de cálculo y gestión de huella de carbono por producto de la Mesa de Crucíferas (https://carbononeutro.com.ar/mesas-sectoriales/). De este evento virtual participaron más de 60 interesados en la gestión de la huella de carbono por producto de este sector agroindustrial.

A través de un trabajo de 8 meses los representantes de las 5 empresas miembro (productores primarios, proveedores e industria) actuaron como casos testigo y validaron, junto a la coordinación del PACN, el calculador y los manuales correspondientes desarrollados por un equipo de consultores de la firma consultora FIDA, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El análisis de ciclo de vida que se aborda en el calculador alcanza 4 unidades funcionales: 1 tonelada (t) de grano a campo, 1 tonelada (t) de grano en acopio intermedio, 1 tonelada (t) de pellet (coproducto) y 1 tonelada (t) de aceite (producto principal o coproducto, según el proceso).

Basado y alineado a los estándares ISO de ciclo de vida y de huella de carbono por producto, ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14067 + IRAM, el GHG Protocol y el calculador permite un manejo autónomo e independiente por parte del usuario, guiado por su Manual de Cálculo. El calculador presenta 3 instancias de carga de información: producción primaria de alimentos, producción de alimento balanceado y sitios de producción de animales. Adicionalmente el calculador facilita la opción de cálculo de remociones de carbono en suelo sea a través de mediciones propias, alineadas a la guía metodológica FAO, así como a las estimaciones Tier 1 y Tier 2 definidas por el

IPCC. También incorpora la posibilidad de analizar la existencia de forestaciones de servicio incluidas en los campos productores.

Esta herramienta de cálculo se destaca en ser la primera de las herramientas del PACN que se alinea a la EU Red permitiendo estimar el ahorro de emisiones respecto de la utilización de combustibles fósiles.

Por otra parte, el Manual de Buenas Prácticas Ambientales resume un conjunto de acciones de diversa magnitud relevadas de entre las empresa-miembro y a nivel internacional para que el usuario del Calculador del PACN pueda seleccionar actividades de mitigación de la huella de carbono en función de los resultados obtenidos.

Este Manual a su vez se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas así como con los indicadores del Global Reporting Initiative, como herramientas de vinculación y comunicación con otros grupos de interés (comunidad, clientes, sector gubernamental, sector financiero, etc.).

El enfoque promovido por el PACN y las empresas-miembro de la Mesa de Crucíferas es contribuir a la mitigación climática a través de una mejora de la información y la toma de decisiones estratégicas consecuente. Así, a partir del lanzamiento de estas herramientas, las mismas se ponen a disposición de los actores productivos de Argentina de manera gratuita a solo pedido de las mismas al PACN (carbononeutro@bc.org.ar).