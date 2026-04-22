Capacitación de Abopa: herramientas de IA de Google para periodistas

Este viernes 24 de abril, en el horario de 16 a 18 y en articulación con Google News Initiative, la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa) realizará una nueva instancia formativa exclusiva para socios.

Se trata de Herramientas de IA de Google para periodistas, que se llevará a cabo en modalidad virtual a través de Google Meet.

El encuentro se produce en el marco de las acciones de capacitación que impulsa la entidad, las que fueron anunciadas oportunamente.

El objetivo es aprender a potenciar nuestras investigaciones y optimizar nuestro flujo de trabajo con las últimas herramientas de inteligencia artificial.

La actividad será gratuita y requiere inscripción previa para recibir los detalles de acceso. Los interesados deberán registrarse en el siguiente formulario:

https://forms.gle/5L1nWb9VoHJw7xkNA