Cansado de tantas inundaciones y sin respuesta del Estado, un productor rural de 9 de Julio, hastiado, no se guarda nada y hasta le da un duro calificativo a la clase política

Jorge Ascuaga es un productor agropecuario, mixto (ganadero y agricultor) cuyo establecimiento rural está en el Cuartel IV del partido de 9 de Julio, una de las zonas altamente anegada por la presencia de agua en la zona como en gran parte del partido de 9 de Julio.

A este productor se lo conoce “brabucón”, no se le calla a nada, y más allá del carácter, las inundaciones que tiene sobre el lomo en casi 40 años, tal vez lo han ponen así, y a lo largo de los años quienes han tenido que dar respuestas de obras, no lo han hecho y eso lo molesta mucho, como a cualquier otro productor rural, al que le cobran por un servicio, y que no dan como corresponde.

Jorge recibió a El Regional Digital y comento “el campo mío está sobre el Camino Fantasma, a la altura de Galo Llorente y La Casualidad. Ahí tenemos el Camino Fantasma, hoy se encuentra cortado por tres o cuatro lados, donde, si bien se había cortado a la bajada de la Ruta 5, no se puso alcantarilla y siguió rebalsando de agua, ahora se cortó frente al campo de Rousillón y, bueno, ahora se abandonó. Vamos todo por arriba del terraplén del Canal Mercante”, detallo y aclaro, no es calle es un alteo que no se sabe que va a pasar, advirtió.

Un detalle que mucho de los productores están advirtiendo que los caminos rurales, se han convertidos en tan angostos que las máquinas agrícolas hoy no pueden pasar por los que están en cierta condición de llegar, esta es otra limitante que está recibiendo el productor y contratista agropecuario en 9 de Julio, no poder trabajar.

Continuando con el dialogo de Jorge Ascuaga, este detallo que frente del Cañadón de Ruano, informo que ahí sí estuvo trabajando una máquina, una reta excavadora, y altearon una parte. Dejaron una parte sin altear unos150 metros, precisamente es donde hoy está otra vez cortado. O sea que se hizo un trabajo totalmente de balde”, lamento.

Siguiente con las limitantes en el camino, Ascuaga dijo que, entre la esquina del campo, entre la calle de Galo Llorente y los silos de Alberto Llorente, ahí hay 400 / 500 metros, que hicieron, estuvo trabajando una reta excavadora 20, 25 días, una máquina totalmente de balde, que no solucionaron absolutamente nada, fueron limpiando y les sacaron el agua al camino, haciendo pozos al costado y sacando con el balde de la máquina, pero el Cañadón está 40 centímetros más alto de lo que es la calle. Ahora el agua se filtra y se volvió a cortar, o sea que perdimos 20 días una máquina, reta excavadora, por la falta de experiencia de la gente que maneja el tema, que se encapricharon en que lo iban a arreglar”, cuestiono el productor rural.

Ascuaga como otros tantos productores del Cuartel no pueden llegar por el habitual camino que utiliza el. El único camino que llego es por arriba del alteo del canal, con ciertos peligros, aclara y dice tenemos una parte, lo que vendría siendo el canal, atrás del campo de Lyonet, que es del ancho de una camioneta, o de un camión, estos pasan cargados”, y advirtió que puede ocurrir un desastre y se puede romper el canal, y nos vamos a quedar sin salida”, sostuvo.

Jorge Ascuaga asegura que ha reclamado una y otra vez, y en su opinión dijo, “acá hay una falta de trabajo de la Municipalidad. Falta de proyección”.

Ascuaga se hace cargo de sus palabras y dispara: “yo creo que la intendenta desconoce totalmente lo que se está haciendo, o si lo conoce no le da importancia. Me parece, yo, honestamente yo diría que la intendenta tiene que renunciar e irse”.

Pero volvió a insistir por lo que le ha tocado vivir. Si renuncia, va a venir otro que va a ser tan inoperante como ella, porque ya tuvimos de ella hacia atrás, otros que estuvieron, y todos fueron inoperantes”, cuestiono.

Este productor además de trabajar su campo, también brinda servicios como contratista rural, y dijo “hoy no puedo entrar con ninguna máquina a sembrar ni el campo mío ni nada porque no tengo posibilidad de entrar con una máquina, las tienen 4 metros de ancho y no consigo que nadie me pueda entrar al campo a sembrar un pedazo. Por otro lado, he tenido que salir a vender la hacienda”, dice.

Yendo al hueso en su cuestionamiento a la clase política, Jorge Ascuaga, también extendió sus críticas a los concejales. “Quisiera saber los concejales dónde están, porque no veo que ningún concejal, va lo vi a Moos, el otro día que estaba muy preocupado porque La Niña no tenía luz en la bajada (acceso), ¿para qué queremos una luz en la bajada si no tenemos camino para llegar? Creo, honesta y sanamente, creo que la municipalidad ha sido una cueva de ratas, que lo único que hacen es cobrar un sueldo y que alguno que me quiera denunciar que me denuncie, me hago cargo de lo que digo, que me lo demuestre con esto, yo no tengo ningún problema”, disparo ya cansado de que, en toda su vida como productor, nunca el Estado ha dado respuesta, por lo que cobra y no da.