Campeonato Mundial de Carnes: Buenos Aires elegirá los mejores cortes del mundo

El 30 de octubre se realizará el Campeonato Mundial de Carnes – CMDC®, un evento que premiará a los mejores Bifes Angostos y Bifes Anchos a nivel global. El jurado estará integrado por Sommeliers de Carne, consumidores y expertos, además de reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Organizado por el Dr. Luis Barcos, creador y Director de la Escuela de Sommeliers de Carnes de Argentina, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina, el certamen internacional tiene como objetivo reconocer, premiar y visibilizar la calidad de las carnes. El evento tendrá lugar en el restaurante El Central, de La Rural de Buenos Aires.

El CMDC® busca destacar la calidad a través de una evaluación rigurosa y confiable. Se evaluarán dos cortes, Bife Angosto y Bife Ancho, que a su vez se dividen en dos categorías: animales alimentados a pasto y animales alimentados a grano.

Muestras provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, España e Irlanda buscarán consagrarse con las Medallas de Oro, Plata y Bronce en sus respectivas categorías. Además, habrá menciones especiales a la excelencia en sabor.