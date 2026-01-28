Campaña complicada: Daniel Randazzo nos cuenta como contratista de que manera enfrentaron el año 2025

Durante todo el año 2025, en especial desde febrero cuando comenzaron a darse las lluvias, los primeros proveedores de servicios al campo en empezar a afectarse fueron los contratistas en poder prestar servicios, en especial en los meses de otoño, donde mas recrudeció la lluvia, anegando campos y caminos rurales.

El productor rural y contratista de siembra y cosecha, Daniel Randazzo definió que «fue una campaña complicada porque hubo mucha agua después quedó algo sin sembrar y si bien despue se fue secando, se atraso todo, y se pudo entrar a los campo tarde», sintetizo.