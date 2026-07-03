Campaña 26/27: La Fina avanza a buen ritmo

Un nuevo informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sobre cultivos, explica que a la fecha, la siembra de trigo avanzó sobre el 80,9 % de las 6,5 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27. Luego de una semana con escasas lluvias en toda el área agrícola, se recuperó el ritmo de siembra.

Aun así, sectores del centro y sur del área agrícola continúan con falta de piso, a la espera de mejores condiciones durante el mes de julio para cumplir dentro de la ventana óptima con la siembra del remanente destinando a ciclos intermedios y cortos.

En cuanto al área en pie, la totalidad presenta condición normal a excelente, debido a que el 92,9 % del trigo se desarrolla sobre condiciones de humedad adecuada a óptimas.

Respecto a la fenología, las bajas temperaturas demoran la emergencia de los lotes recientemente sembrados, encontrándose un 26,3 % del área en expansión foliar, mientras que solo un 4 %, concentrado principalmente en el norte y, en menor medida, en el centro-este del área agrícola, ha iniciado el macollaje