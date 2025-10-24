Campaña 25/26: Se inicio la cosecha de trigo en Argentina y destacan buenos rindes en una región

Pese a las lluvias registradas sobre el norte del país a fines de la semana pasada, las altas temperaturas que imperan sobre ese sector dieron lugar a un acelerado progreso en la cosecha de trigo que a la fecha alcanzó el

5,3 % del área apta. Los resultados obtenidos en estas zonas “primicia” resultan más que alentadores, destaco la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el primer informe donde refiere el inicio de la cosecha del cereal de la actual campaña.

Mientras que en el NOA los rendimientos se ubican entre los 8 y los 15 qq/Ha, superando el promedio de 8,2 qq/Ha de los últimos 5 años, en el NEA, los resultados preliminares hasta el momento se ubican en 27,3 qq/Ha en promedio, superando en casi 6 qq/Ha al anterior máximo histórico de 2019/20 (21,4 qq/Ha) y casi duplicando el promedio de rinde de los últimos 10 años.

Los resultados dan cuenta de las muy buenas condiciones que acompañaron el desarrollo del cereal, particularmente en el margen este.

En cuanto a la superficie en pie, la fenología continúa manifestando importantes adelantos respecto al promedio de los últimos 5 años, manteniendo una condición de cultivo Buena a Excelente en el 88 % del área.

No obstante, aunque las expectativas de rendimiento se posicionan en valores superadores a las estimaciones iniciales, alerta de heladas para la semana entrante podrían impactar negativamente en el desarrollo y llenado de las espigas en zonas clave. Bajo este escenario mantenemos nuestra proyección de producción en 22 MTn.