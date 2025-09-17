Campaña 25/26: Productores Aapresid 9 de Julio-Casares cambian sus planes de siembra en gruesa

La Regional Aapresid 9 de Julio – Carlos Casares llevo adelante su reunión correspondiente al mes de septiembre con el foco puesto en el desarrollo de la persona, para lo que conto con la disertación en un taller de Alejandro Marchesan, bajo el titulo «Gestión Productiva del Estrés».

Sobre el encuentro, el presidente de la Regional, Ing. Agr. Fernando Meoli, comento «todos los productores estamos viviendo un momento bastante complicado ( esto por la situación hídrica y colapso de la infraestructura vial), así que nos pareció oportuno invitarlos para tener este taller. Tratamos de tener una mirada integral de la persona», evaluó.

Él nos está dando muchas herramientas para el manejo de ese estrés y obviamente que también muchos de nosotros, trabajamos como asesores y también nos sirven para colaborar con los productores que asesoramos», dijo.

Campaña Gruesa 25/26

De cara a la producción los productores Aapresid hicieron una evaluación de la situación donde recordemos que en cultivos de invierno, por la situación hídrica dada en Carlos Casares y 9 de Julio, estos productores tuvieron que reducir su área de siembra.

Acerca de la siembra de cultivos de gruesa, Meoli informo «seguimos en una situación muy complicada por los excesos en lo que es siembra de gruesa. De la reunión se emitirá un informe tras la ronda de novedades, pero anticipo que en general el maíz ha salido de los planes, sobre todo porque las napas están entre 30 y 40 cm., eso representa un riesgo enorme sembrar maíz en la fecha. Por lo que todos los lotes que van a maíz están pasando a a fechas de siembra de maíz tardío, inclusive ambientes de alto potencial.

Todo lo que es girasol también salió de los planes de siembra, ya que faltan muy pocos días para alargar la siembra de girasol y la verdad que es un cultivo que los excesos hídricos y el barro no es su mejor ambiente», describió.

Ante estos cambios de planes de siembra, Meoli señalo que si en Carlos Casares y 9 de Julio no mejora la situación, se ira a una soja tardía, por el 20 de noviembre y después pasar a un maíz tardío, puntualizo