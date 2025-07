Campaña 25/26: Por excesivas lluvias y la falta de caminos rurales, 9 de Julio redujo más de un 70% la siembra de trigo y cebada

Cada vez que pasan los días en el partido de 9 de Julio el impacto que genera las excesivas lluvias que se dieron desde el pasado 4 de febrero de este año y hasta los recientes eventos climáticos, en el distrito las cosas se agravan mas.

En la reciente reunión del INTA CERBAN realizada en 9 de Julio, se dio a conocer el ultimo informe oficial de INTA sobre área anegadas por agua, a partir de un análisis de imágenes satelitales.

En ese sentido el Lic. Lisandro Torrens, Jefe de la AER INTA 9 de Julio, en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7, recordó que ya en marzo último se había dado a conocer un informe, y tras las lluvias de abril y mayo, se solicitó otro informe de imágenes.

Según explico Torrens, “este informe como actualización pasamos de las 63.000 hectáreas afectadas que teníamos en marzo a 80.000, de las cuales 33.000 hectáreas tienen algún grado de afección, son hectáreas donde estaba el cultivo en pie, pero se podía divisar que había agua en superficie, entonces eso son 33.000 hectáreas, y 50.000 hectáreas prácticamente ya de laguna, donde el cultivo no se podía divisar”, detallo.

Además de esas 50 mil, el 89% corresponde a pasturas y campos natural, el 9% a cultivos de primera y el 2% a cultivos de segunda. Esa es la interpretación. Dijo.

Campaña cultivos de inverno 25/26

En otro orden, desde el programa radial se consultó sobre la siembra de cultivos de invierno, donde muchos productores tuvieron que desistir, en su implantación, en parte porque varios lotes estaban anegados, pero lo más preocupante, que muchos contratistas o productores no pudieron llegar a los lotes para sembrar la poca superficie, debido a la intransitabilidad de los caminos rurales, que aún siguen muchos de ellos bajo agua, o en varios de los casos, son angostos y tractores con sus equipos, no pueden transitar.

Según la estimación de Torrens, se estimaba una siembra de unas 55.000 hectáreas, de fina, además de pasturas y verdeos de inverno, esto porque el margen de soja era muy inferior al margen que arrojaba el doble cultivo. Entonces teníamos la esperanza y por lo que se hablaba con la gente que la intención de siembra de trigo era muy alta. Hoy yo creo que, con suerte, estaremos hablando en general de unas 10.000 hectáreas sembradas. No creo que se siembre más, la ventana ya está casi cerrada, por lo que lamento en cómo se ha perdido esta campaña, que en parte podría haber sembrado un poco más, y no se pudo, apunto.

No se ha podido hacer pasturas y verdeos de invierno

Por ultimo, el técnico de INTA 9 de Julio, subrayo que lamentablemente ante esta situación, no se han podido sembrar las pasturas y verdeos de invierno. Hay campos mixtos que la parte ganadera la tienen totalmente con agua, y el productor esta usando el rastrojo, y si la situación no cambia, no creo que se pueda hacer agricultura en esos lotes porque va a tener que hacer algún verdeo de verano para poder subsistir y tener los animales si no quiere liquidar las cabezas del establecimiento.