Camión cargado con agroquímicos despistó y volcó en la banquina de la Ruta Nacional 5

En la tarde de hoy se produjo un accidente vehicular en la Ruta Nacional 5, en el kilómetro 161,300. Por causas que aún se tratan de establecer, un camión Volvo VM260 de color blanco, patente LDX-760, que arrastraba un acoplado marca Montenegro, patente MZO-305 que llevaba una carga de agroquímicos, perdió el control, despistó y volcó.

El vehículo pesado, que quedó tendido en el préstamo de la banquina ascendente, era conducido por Sergio Ezequiel Sosa, de 35 años y con domicilio en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, Sosa resultó con lesiones que no son consideradas de gravedad. No obstante, «fue trasladado por ambulancia del SAME al Hospital Municipal para observación», indicaron fuentes del lugar.

La ruta fue liberada. El accidente ocurrió en un tramo de recta. Intervinieron dos unidades de los Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial Emanuel Artola y una dotación de 15 efectivos. Además, una ambulancia del SAME y el Destacamento de la Policía Vial.

