Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo de alto impacto en Mar del Plata, con el objetivo de desbaratar una organización dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos. En un despliegue que incluyó allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad, dos personas fueron detenidas, una de ellas dentro del exclusivo barrio privado Rumencó.

Uno de los allanamientos más relevantes se produjo en el sector Ceibos del country Rumencó, donde se secuestraron vehículos de alta gama, una fuerte suma de dinero en efectivo y elementos que serán analizados como prueba.

Secuestro de dinero, autos

El procedimiento permitió el secuestro de 2.817.600 pesos, 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos y 1.061.000 guaraníes, además de siete vehículos de lujo -entre ellos un Audi S4, un BMW 135 y un BMW 440i-, cuatro motos de alta cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras, un arma de fuego y abundante documentación.

Los investigadores remarcaron que los involucrados residían en propiedades de alto nivel en countries marplatenses, sin justificación económica acorde a su estilo de vida.

De acuerdo con la pesquisa, el mecanismo delictivo operaba en dos etapas: la obtención de fondos mediante la explotación ilegal de casinos online y, luego, el lavado de ese dinero mediante una red de “mulas financieras”. Estas personas, en situación de vulnerabilidad, cedían sus identidades para la apertura de cuentas bancarias y digitales a cambio de pequeñas sumas de dinero. Las cuentas eran luego utilizadas para fragmentar y ocultar las ganancias ilícitas.

Desde la PFA destacaron que el operativo fue resultado del trabajo conjunto del área de lavado de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, la División Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias.

Las autoridades reafirmaron su compromiso “con la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos”, señalando que continúa la recolección y análisis de la documentación secuestrada.DIB