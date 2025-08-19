Cabaña Aitonak de 9 de Julio, gano la 5ta. Prueba Pastoril Hereford Bonaerense

La cabaña nuevejuliense, Aitonak de la familia Gardien, finalizo este lunes su exposición en la 80º Expo Rural Junin y donde logro premios en machos y hembras de la raza, y la posterior venta de reproductores.

El Contador German Gardien quien llevo adelante la presentaciones de los animales vacunos en Junin, comento a El Regional Digital, hace muy pocos días se conoció el veredicto de la 5ta. Prueba Pastoril Hereford Bonaerense, donde Cabaña Aitonak gano la prueba y el remate de esos reproductores se realiza hoy martes 19 a las 11hs vía virtual por parte de la consignataria Madelan.

La empresa ganadera Aitonak es la segunda vez que participa de la Expo Junin, donde se presentaron cinco cabañas de la región con mas de 30 reproductores machos y hembras.

En el caso de Aitonak, en Junín participo con dos lotes, un trio de machos 2 dientes y un trio de vaquillonas, en cuanto a los resultados, logro el tercer mejor lote de machos y el reservado gran campeon en hembras.

Pero el premio mayor logrado por la empresa de 9 de Julio es haber ganado la 5ta. Prueba Pastoril Hereford Bonaerense. Un espacio que durante un año, se evaluan en las mismas condiciones 40 reproductores de distintas cabañas, y la verdad que tuvimos el honor de que uno de nuestros toros, la hayan ganado entre los 40 que participaron. Eso nos lleno de orgullo, ya que es ahi donde nos comparamos con las cabañas mas grandes e importantes del pais», dijo.

El toro nacio en julio de 2023, es hijo de «vasco», un toro de Cabaña Los Cerritos, y la madre del plantel de Cabaña Aitonak. Tuvo un peso al nacer de 30 kgs., circunferencia escrotal de 40 cms., y el peso al momento de la jura es de 650 kilos.