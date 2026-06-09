Buscan a un preso que se fugo de la Unidad Penal Nº 14 de Gral. Alvear (BA)

Según información recabada por distintos medios periodísticos de la región, un interno alojado en la Unidad Penal N° 14 de General Alvear se fugó este viernes, lo que motivó la inmediata activación de un operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

El evadido fue identificado como Ismael Alberto Flecha Gerez, de 36 años, quien se encontraba alojado bajo el régimen abierto. De acuerdo con los datos difundidos, cumplía una condena de cuatro años y seis meses por delitos de robo, extorsión, lesiones leves calificadas, lesiones leves, amenazas y desobediencia, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Azul.

La evasión habría sido detectada alrededor de las 11:15 horas, momento en que se puso en marcha el protocolo correspondiente para estos casos. Desde entonces, efectivos policiales realizan tareas investigativas y de inteligencia en distintos puntos vinculados al entorno del prófugo y en lugares que frecuentaba antes de su detención.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales, las autoridades mantienen un amplio despliegue con el objetivo de localizar al fugado y concretar su recaptura.