Buena aceptación de publico al Sunset en la Estación de Trenes

Durante la jornada de este domingo 25, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante la propuesta cultural recreativa al aire libre, y de la cual se apropio un buen numero de vecinos de la ciudad.

El lugar fue la Estación de Tren, donde se desarrollo un Sunset que invitó a disfrutar del atardecer acompañado de música y un clima distendido, ideal para compartir en familia y con amigos.

Segun la direccion de Cultura, el evento propuso un encuentro relajado, con sets especialmente preparados por DJs locales, quienes ofrecieron distintas propuestas sonoras pensadas para acompañar cada momento de la jornada y crear una ambientación acorde al entorno y al clima veraniego. Recordemos que temporadas anteriores se lo habia desarrollado en el Parque Gral. San Martin.

Durante la noche se presentaron los DJs Gabriel Schmidt, Pablo Curia, Adriano Legnoverde, Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez, quienes estuvieron a cargo de la musicalización y lograron una experiencia dinámica y diversa para el público presente.

La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de disfrute, encuentro y expresión cultural, revalorizando espacios públicos y promoviendo propuestas culturales accesibles, objetivo que se vio reflejado en la amplia participación de vecinos que se acercaron a disfrutar de la propuesta.