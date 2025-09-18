Bragado: Renunció el secretario de Gobierno, José Luis Quarleri

El secretario de Gobierno de la municipalidad de Bragado, José Luis Quarleri presentó su renuncia indeclinable en las últimas horas, la cual fue aceptada por el intendente. El funcionario, uno de los más importantes del gabinete municipal, presentó una nota por escrito en la tarde de hoy.

La noticia fue confirmada por el propio funcionario a BRAGADO INFORMA , quien aseguró que ya no forma parte del equipo ejecutivo que asumió hace casi dos años. Esta dimisión se produce en medio de un clima de tensión y cuestionamientos que venía arrastrando el funcionario.

Los motivos detrás de la renuncia

La decisión ocurre poco después de un escándalo por el tema de los «súper proveedores», una situación que fue llevada al Concejo Deliberante en varias oportunidades. La polémica se intensificó tras los reiterados pedidos de explicaciones por parte de la oposición, siendo la concejala María Marta «Marita» Gelitti la última en solicitar una definición clara sobre la continuidad del funcionario al intendente.

La salida de Quarleri deja un vacío importante en una de las carteras clave del gobierno local, ya que su rol como secretario de Gobierno funcionaba como el principal enlace entre la comunidad y el intendente.