Bonfiglio y Celloto de Somos: Llegar al Concejo Deliberante para fortalecer la gestión de María José Gentile

A días de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires para este próximo 7 de septiembre, los candidatos a concejales de Somos 9 de Julio, Pablo Bonfiglio y Virginia Celloto en primer y segundo lugar respectivamente, dialogaron con El Regional Digital donde destacaron el recorrido que realizan en los barrios y localidades.

«Nos hemos reunido con familias y lo que estamos viendo es la desinformación que tiene el ciudadano al momento de qué son estas elecciones. Por primera vez, después de mucho tiempo, tenemos la posibilidad de votar únicamente a nivel local y provincial, vamos, por concejales y consejeros locales y senadores provinciales, explico Celloto, alguien con conocimiento en la función publica, y que hoy se desarrolla laboralmente en el ambito privado.

Somos, es un espacio provincial formado por nueve municipios de la cuarta sección, nueve intendentes, es mucho más grande, más amplia y vamos acompañando a la gestión de María José. Nosotros lo que explicamos es que este 7 de septiembre lo que se va a votar a nivel localidad son concejales, que son los que integran el Poder Legislativo y acompañan al Ejecutivo. Y es una manera también de ser la voz del pueblo, de los ciudadanos para ser escuchados y también avanzar por un 9 de Julio que vaya obteniendo resultados y que vaya avanzando en lo que es la gestión de María José. subrayo la segunda candidata de Somos 9 de Julio.

Por su parte Bonfiglio sumando a lo expresado por su compañera de lista, sostuvo que estas elecciones del 7 de septiembre, es importante que reconozcamos estas elecciones por el hecho de que son las más importantes, ya que vamos a representar a los vecinos del distrito, y los candidatos a senadores a la sección y provincia.

A veces las caras no son tan conocidas, porque generalmente la gente se maneja con lo que ve los medios, pero es importante desde el lugar que ocupamos nosotros, y muy particular ya que tiene la responsabilidad máxima relacionada con el ciudadano, y porque el ciudadano, también te lo recalca cara a cara, lo bueno y lo malo de la gestión, evaluó Bonfiglio.

Ambos candidatos de Somos puntualizaron que la convocatoria que recibieron a ser concejales no lo dudaron y aseguraron que es el momento de involucrarse como vecino y aportar, ya que no se es ajeno a una realidad y que hay que cambiar, de alli la clara decisión, coincidieron.

Bonfiglio, destaco que muchas veces las realidades son las mismas, que estamos pasando todos, uno no es ajeno a nada, así que bueno, es la oportunidad de lo cotidiano, porque uno no está en ningún cargo ni nada, sino que de lo cotidiano, del roce con la gente, aportar a este Consejo del Liberante para que crezca la comunidad, para que crezca 9 de Julio, y dar soluciones y respuestas a un montón de cuestiones que hoy están dando vueltas ahí pendientes.

Los Candidatos de Somos 9 de Julio

Concejales: Pablo Bonfiglio; Virginia Celloto; Juan José Belloni; Marcela Vitale; Manuel Font; María de los Ángeles Ciani; Federico Aranda; Romina Carballo; Marcelo Delgado

Consejeros Escolares: Rosalía Benitez; Guillermo Erbes; María Eugenia Martín

Concejales Suplentes: Daniela Caresano; Francisco Ibañez; María Garmendia; Manuel Bandera, Sofia Terpolille

Consejeros Escolares Suplentes: Brenda Schmidt; Alfredo Uri; Osvaldo Ciancia