Bomberos Voluntarios celebra hoy domingo 24 el Dia del Niño en Parque Gral. San Martin

Una gran jornada se vivirá hoy domingo 24 desde el medio dia y hasta las 17hs. en el Parque Gral. San Martin el festejo por el Dia del Niño que brindara el Cuartel 35 de Bomberos Voluntarios 9 de Julio.

Esta es la 6ta. edición en que el personal de Bomberos agasaja a los niños y niñas de la ciudad y de las localidades que se acerquen, y donde podrán disfrutar y experimentar además de juegos, aventuras, también ser bombero por unos minutos.

El Segundo Jefe del Cuerpo, Cesar Gatti, comento que la convocatoria en esta oportunidad es en el denominado «Caminito», que esta detrás del puente, allí habrá tirolesas para que los chicos puedan experimentar esa aventura. Tambien habrá algunas unidades y chicos y grandes podrán sacarse una foto, otra unidad estará con mangueras al lado de la laguna y podrá tirar agua.

Como parte del disfrute, habrá varios juegos, tortas, chocolates (llevar tasas) y saborear pochoclos comento.