Bomberos intervino en una fuga de gas en una vivienda

En la madrugada de este martes 17, el servicio de emergencia alerto a las 0:30 de un escape de gas en un domicilio de calle Estrada al 1800, y donde acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio.

Conforme se conoció, fue una fuga de gas en una garrafa, donde ya en el lugar, los servidores públicos trabajaron en controlar la situación y eliminar el riesgo.

Gracias a la rápida respuesta de los servidores públicos, el incidente pudo ser resuelto sin mayores complicaciones y no se registraron personas afectadas ni daños de consideración en el lugar.