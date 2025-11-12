Bomberos debieron acudir al incendio de una pick up en un camino rural

Este martes 11 siendo las 21:30hs. el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue requerido por un incendio en un vehículo, una pick up modelo Ford Ranger, que se había incendiado, cuando la misma se movilizaba por el camino real 9 de Julio – French, momentos en que la unidad tomo fuego, según se conoció.

El hecho se dio a la altura de la industria La Blanqueada, y donde al lugar llego la unidad Nº 5 de Bomberos Voluntarios, sin embargo nada pudo hacerse para salvar el rodado.

El conductor de la pick up, un vecino de la localidad de French no sufrió consecuencias, aunque el vehículo si sufrió destrucción total.