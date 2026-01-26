Boglich reunió a clientes de la marca en 9 de Julio y analizaron dos líneas de tractores John Deere

Boglich, concesionaria oficial John Deere para 9 de Julio, Bolivar, Pehuajo, 25 de Mayo, Junín, Lincoln, además de Pergamino, Villa Cañas y su casa central en Santa Teresa, SF., se movió esta semana llevando adelante TRACTOUR, una estrategia de comunicación que reúne a clientes de la marca En 9 de Julio el encuentro se dio en el predio ferial de Sociedad Rural de 9 de Julio y allí productores y contratistas, además del intercambio de experiencias con la marca del ciervo, también analizaron dos líneas de tractores como lo son la 5 y la 6.

Franco Melo, desde el area Comercial de la Sucursal Boglich Junin, estuvo presente y dialogo con los clientes evacuando toda consulta y en dialogo con El Regional Digital subrayo que estas reuniones de TRACTOUR se llevan adelante ademas de 9 de Julio y Pehuajo, tambien llegan a Bolivar, 25 de Mayo, Junin, Lincoln, Pergamino y en Santa Fe, en Santa Teresa y Villa Cañas.