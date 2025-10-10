Boglich eligió la 128º Expo Rural de 9 de Julio para anunciar su desembarco oficial en la región

El marco de la 128º Expo Rural de 9 de Julio además de haber sido un espacio para el encuentro de muchos, observar la tecnología en exposición, y poder realizar compras, también fue la oportunidad para la presentación oficial de la concesionaria Franklin Boglich, de su desembarco en la región.

Con casa matriz en la localidad santafecina de Santa Teresa, Boglich cuenta con una trayectoria comercial y de servicios de 40 años en el mercado de maquinaria agrícola representando la marca John Deere.

Durante la exposición de 9 de Julio, Boglich, expuso algunas de las líneas de John Deere, entre ellos la cosechadora S7, una maquina equipada con configuración automática de ajustes en la misma, cámaras frontales, imágenes satelitales que permiten tener una lectura predictiva del cultivo 8 metros por delante de la plataforma de corte.​ Mayor confort en la cabina de operación, además de un sistema de sincronización de la maquina con el tractor, a la hora de la labor de cosecha.

Tambien en 9 de Julio se dio una charla sobre agricultura de precisión de John Deere, la que estuvo a cargo del Ing. Agr. Genaro Rosello, gerente de Agricultura de Precisión en Boglich.

Por su parte, Ramiro Mendiondo, responsable de marketing táctico en la empresa anuncio que este próximo jueves 16 de octubre se desarrollara una jornada en el predio de Sociedad Rural de 9 de Julio, dando asi el desembarco oficial como concesionario oficial John Deere en 9 de Julio y zona