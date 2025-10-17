Boglich, concesionario John Deere, se presento oficialmente en 9 de Julio
Con oficinas centrales en la localidad santafecina de Santa Teresa, la empresa Boglich, Concesionario oficial John Deere, y con sucursales en el sur santafecino, y desde hace unos años con presencia en el norte de la provincia de Buenos Aires como Pergamino, Junín y Lincoln. Recientemente se conoció que la empresa Boglich que nació hace 40 años recibió el ok de John Deere Argentina para operar oficialmente en 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, y otras ciudades mas.
En 9 de Julio se desarrollo una presentación oficial con parte de su personal de las distintas areas que componen a la empresa.
Nerina Boglich, Directora de esta empresa familiar, junto a otras tres hermanas, están mas que agradecidas a John Deere, «nos han premiado con ocho distritos», comento Nerina en dialogo con El Regional Digital.
Con un staff de mas de 160 colaboradores, Boglich desembarca en la región y para ello en 9 de Julio ya se confirmo la adquisición de un lote sobre ruta nacional 5 km, 258, donde allí construirán oficinas, show room de ventas y post venta.
El encuentro de Boglich con clientes John Deere en 9 de Julio se dio en la sede de Sociedad Rural, donde reunión a productores, contratistas locales y de la región. Quienes participaron además de intercambiar con el personal de la empresa, también pudieron observar algunos productos de la marca del siervo, como tractores, roto enfardadora, la cosechadora S7, y el móvil de asistencia a campo.
Dentro de la presentación los asistentes, casi un centenar, fueron parte de charlas de como opera la empresa y los servicios que brinda, con foco en la agricultura de precisión.
