Boglich, concesionario John Deere, se presento oficialmente en 9 de Julio

Con oficinas centrales en la localidad santafecina de Santa Teresa, la empresa Boglich, Concesionario oficial John Deere, y con sucursales en el sur santafecino, y desde hace unos años con presencia en el norte de la provincia de Buenos Aires como Pergamino, Junín y Lincoln. Recientemente se conoció que la empresa Boglich que nació hace 40 años recibió el ok de John Deere Argentina para operar oficialmente en 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, y otras ciudades mas.

En 9 de Julio se desarrollo una presentación oficial con parte de su personal de las distintas areas que componen a la empresa.

Nerina Boglich, Directora de esta empresa familiar, junto a otras tres hermanas, están mas que agradecidas a John Deere, «nos han premiado con ocho distritos», comento Nerina en dialogo con El Regional Digital.

Con un staff de mas de 160 colaboradores, Boglich desembarca en la región y para ello en 9 de Julio ya se confirmo la adquisición de un lote sobre ruta nacional 5 km, 258, donde allí construirán oficinas, show room de ventas y post venta.

Además de desembarcar en 9 de Julio, Boglich llega a Bolívar, 25 de mayo, Tapalqué, Gral. Alvear, Irigoyen, a lo que se suma Carlos Casares y Pehuajo, donde recientemente estuvieron presentes en la expo de esa ciudad.

MIRA EL DIALOGO DE EL REGIONAL DIGITAL CON NERINA BOGLICH, DIRECTORA DE LA EMPRESA

El encuentro de Boglich con clientes John Deere en 9 de Julio se dio en la sede de Sociedad Rural, donde reunión a productores, contratistas locales y de la región. Quienes participaron además de intercambiar con el personal de la empresa, también pudieron observar algunos productos de la marca del siervo, como tractores, roto enfardadora, la cosechadora S7, y el móvil de asistencia a campo.

Dentro de la presentación los asistentes, casi un centenar, fueron parte de charlas de como opera la empresa y los servicios que brinda, con foco en la agricultura de precisión.