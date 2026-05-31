BIO 4, la primera empresa de Bioetanol en Argentina, que desafios tiene hoy

Hace 14 años se ponía en marcha la primera planta de bioetanol a base de maíz en la Argentina. Fue en Rio Cuarto, y nace Bio 4 Argentina, un desarrollo y emprendimiento de productores rurales del sudoeste cordobés que ante el alto costo del flete al puerto de Rosario se desafían en la inversión.

Estos productores asociados en Bio 4, convirtieron a la misma en una empresa líder en el segmento, y hoy están en el desafío de ampliar su frontera con su know how a productores de maíz en Gral. Villegas.

Uno de sus impulsores de Bio 4, nos deja el presente y desafío de la empresa, además es el presidente de @Maizall la entidad que reúne a productores de maíz en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Tambien se refiere al proyecto de un mayor corte de etanol en los combustibles, presentado por el Bloque de senadores de LLA