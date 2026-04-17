Bienvenidos sean los 46 millones de pesos, pero cuanto puede realizarse con ese monto en obras. No hay mucho para festejar

Finalmente se conoció el monto estimado que las arcas de la Municipalidad de 9 de Julio recibirá del denominado Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta impulsada por la Provincia de Buenos Aires destinada a acompañar financieramente a los municipios.

Se trata de un monto de 13.010 millones pesos que repartido entre los 135 municipios son un poco mas de 96 millones de pesos, si se repartieran equitativamente, pero el «goteo o reparto en las arcas de un municipio», será por el sistema Coeficiente Único de Distribución (CUD), la fórmula que tiene el gobierno provincial y que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Es por ello que los distritos más grandes concentran la mayor porción de la masa transferida.

En el caso de 9 de Julio, el Municipio recibirá un total cercano a los 46 millones de pesos (45.980.000), que serán transferidos en distintas cuotas a lo largo del período 2026-2027; con lo que no se recibe de forma unánime para afrontar una inversión, si se la tuviese planificada.

Ahora bien, se lo denomina Fondo de Emergencia, y valla si el distrito de 9 de Julio ha estado (y esta) en emergencia por su situación de caminos rurales, podríamos mencionar también el basural que esta en emergencia.

Bienvenido sea ese dinero, seguro solo tapara algún «ajuero», pero para nada permitirá proyectar una verdadera inversión de lo que requiere 9 de Julio, solo hablando de emergencia.

Con solo pensar que una maquina vial, un camión o un tractor que tanto se requiere para afrontar en estas dos emergencias que hemos mencionado, esta por arriba de los 100 millones de pesos, por lo que permítanme decir, no hay mucho por festejar.

Como se genera ese dinero en provincia para el FEFIM

Cabe destacar que el fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. Sin embargo, el 70% se distribuirá según el CUD y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.