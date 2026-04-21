Basquetbol femenino: Atlético 9 de Julio logró dos victorias en Rojas

Se disputó la tercera fecha del Torneo de la Asociación Juninense de Basquetbol, en la que intervienen doce equipos: tres de clubes de Junín, dos de Bragado y uno de Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Lincoln, Rojas, Salto y de nuestra ciudad, el Club Atlético 9 de Julio.

El equipo de 9 de Julio, viajó el domingo pasado a la ciudad de Rojas, donde enfrentó a los equipos del Club Sportivo, cuya categoría Juveniles, que marcha en el primer lugar de las posiciones, ratificando sus condiciones, se impuso con claridad en el último partido de la jornada. Otra división es el Minibasquet pero es promocional.

Pero en las otras dos categorías, Atlético logró importantes victorias: en Infantiles, ganó por 55 a 41, mostrando su superioridad desde el comienzo, al ganar el primer cuarto 20 a 12, logrando mantener la ventaja hasta el final, con una destacada actuación de Isabella Fernández Rivas, autora de 34 tantos en total. Completaron el equipo: F.Merico, J.Crespo, S.Verzero, K.Puntieri 4, M.Cantero 4, J.Toledo 4, M.Baltuzzi, C.Maldonado, M.Iriarte 2, F.Gómez y D.Tinetti. Este equipo lidera las posiciones y están 2° Los Indios (Junín) y 3° Sportivo (Rojas).

Y en Cadetes fue mayor la diferencia, si bien comenzó parejo el partido, en el segundo parcial la superioridad visitante fue grande, habiéndolo ganado por 20 a 4, ventaja que mantuvo hasta el final, para imponerse por 54 a 34. En las posiciones, ocupan ambos equipos el 5° lugar, cumplidas las tres primeras fechas.