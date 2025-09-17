Básquet Femenino: Triunfos del Club Atlético 9 de Julio en la Asociación Juninense de Basquetbol

Se encuentran en plena disputa los certámenes femeninos de basquetbol de la Asociación Juninense, contando con la participación de doce clubes de una amplia zona del centro oeste de la Provincia, entre ellos el Club Atlético 9 de Julio, en su mayoría, con las cuatro categorías de las divisiones formativas.

El domingo 14, la entidad de nuestra ciudad recibió la visita del Club San Martín, de Junín, que no pudo traer la menor de las divisiones, U11; y en cuanto a las demás, resultó muy superior, demostrando su magnífica ubicación en todas las tablas. En primer término, se enfrentaron en U13, con dominio local en los cuatro cuartos y un goleo parejo, porque los ganó 15 a 9, 15 a 10, 11 a 9 y 18 a 11: total 59 a 39. Lidera la tabla Argentino (Chivilcoy) con 15, 2° Sportivo (Rojas) y Juventud (Pergamino) con 14 y luego Atlético con 13.

En el siguiente partido, en U15, la superioridad Nuevejuliense fue muy amplia, con un comienzo definitorio, con estricta marcación y un ataque muy efectivo, se impuso el parcial por 25 a 2 y a partir de ahí aflojó el ritmo, con parciales 10 a 2, 21 a 13 y 16 a 16, resultado final 72 a 36. El ganador formó con F, Puntieri 12; A. Mafferetti 2; H. Gallettieri 2; I. Baiz 6; F.Benito 6; A.Puntieri 35; P.Sarlingo; V.Cañas 4; I.Fernández 2; L.de la Cal y Z.Casas 3. Aquí lidera Los Indios (Junín) con 26, 2° G.y E. (Pergamino) y El Linqueño con 25 y Atlético con 24, pero con un partido menos.

Y en U17 nueva victoria Millonaria, por 57 a 44, en partido más parejo, ganando las Juninenses el primer cuarto 15 a 8 pero luego reaccionó Atlético, imponiéndose 20 a 6, 20 a 16 y 9 a 7, destacándose la goleadora, Angelina Puntieri, autora de un total de 69 goles en estos dos partidos. Aquí lidera El Linqueño, 2° GyE y 3° Atlético, con un partido menos. Dirige los equipos locales el Profesor Gonzalo Ledesma.