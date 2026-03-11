Banco Nación anuncio créditos para la adquisición de maquinaria, con tasas del 0% en dólares y 19% en pesos

Como es habitual, en el primer día de Expoagro 2026 edición YPF Agro, Banco Nación captó la atención de los productores y empresarios agropecuarios con el anuncio de su nueva línea de créditos a tasa 0% en dólares y 19% en pesos, destinada a la compra de maquinaria nueva y usada, utilitarios, insumos estratégicos y la renovación tecnológica.

La propuesta fue presentada durante el acto de inauguración del stand institucional de la entidad, que estuvo encabezado por su presidente, Darío Wasserman, miembros del directorio, y el gerente general, Gastón Álvarez. La banca pública acompaña esta edición de la megamuestra como su sponsor.

Se trata de una oferta crediticia integral con condiciones preferenciales, orientada al financiamiento del sector agroindustrial, con las tasas más competitivas del mercado y plazos diferenciales.

Según explicaron desde la entidad, el esquema de financiamiento para la adquisición de maquinaria agroindustrial nueva prevé líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% de financiamiento del valor del bien. Si el crédito se otorga en pesos, cuenta con una tasa nominal anual (TNA) del 19% y, si es en dólares, del 0%, con un monto máximo de hasta 1,5 millones.

Además, informaron que para los productores de Santa Fe y Entre Ríos, los gobiernos provinciales absorbieron 3 puntos porcentuales, lo que determina una tasa final del 16% anual en pesos.

Cabe destacar que la bonificación de tasas en pesos estará vigente hasta el 15 de abril, con el objetivo de impulsar la concreción del mayor número de operaciones durante los próximos 30 días.

Una propuesta abarcativa

Además de las líneas específicas para la compra de maquinaria nueva, la oferta comercial incluye tasas a partir de 24% en pesos y de 3% en dólares para usados.

Del mismo modo, en el caso de camiones, utilitarios y remolques, la oferta parte del 21% de TNA fija para MiPyMEs y del 23% para Grandes Empresas.

Para la adquisición de capital de trabajo, los préstamos serán gestionados a través de la plataforma BNA+ Empresas en pesos, con una tasa final del 35%, un monto máximo de hasta 60 millones y 12 meses de plazo. Para adquisición de insumos, servicios y bienes de capital, se ofrecen líneas en dólares, de forma 100% digital y a un año de plazo, con monto máximo de 2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

Por último, AgroNación y PymeNación poseen acuerdos comerciales con tasa de diferimiento bonificada, con promociones específicas para Expoagro y planes especiales durante el mes de la muestra.

Compromiso sostenido con la agroindustria

Banco Nación, sponsor de Expoagro, participa desde hace más de diez años: “Es el inicio de nuestra oferta para el agro y es el evento convocante en el cual comienzan todas las propuestas”, expresó Rodrigo García, subgerente general de Negocios de la entidad.

En esta edición, la banca pública prevé superar los niveles de operaciones alcanzados en 2025, cuando 6 de cada 10 negocios concretados en la muestra fueron ejecutados con financiamiento de la entidad.

“El crédito es un motor. Todos estos sectores y el productor necesitan tener un tiempo para su repago y, en ese sentido, el financiamiento bancario cumple un rol preponderante. Es ahí donde el Banco Nación quiere estar cerca tanto de la oferta como de la demanda”, expresó García.

Y, respecto a las líneas anunciadas recientemente, concluyó: “Las empresas pedían una tasa de interés muy competitiva que sea una ayuda y no un ancla para el productor. Creemos que esta tasa le permite al productor poder hacer un recambio tecnológico, lo que genera una maximización de la producción de su campo a una tasa que está a niveles internacionales”.