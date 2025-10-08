Balance: La exposición rural de 9 de Julio era muy esperada por la gente

En medio de una estresante situación que genera la inundación y que enfrenta toda la ruralidad y las localidades del partido de 9 de Julio, la concreción de la 128º Expo Rural de 9 de Julio pareciera que fue un espacio para poder olvidarse por un rato y tener ese espacio de cuatro días para el encuentro, ver lo que es la matriz nuevejuliense, y claro por cierto el disfrute, sin dejar la realidad hídrica y sus consecuencias.

Tras la Expo, desde El Regional Digital se dialogo con el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez quien evaluó la muestra y sin dejar de lado lo antes dicho, sostuvo que por un lado los expositores adquieron los stands temprano, se comprometieron con el armado y mucha garra ante la situación, además quedaron muy contentos, eso es lo que puede recoger, y la gente también muy contenta, incluso con los cambios que se hicieron en el Patio de comidas, la cantidad de maquinaria que había, por lo que tuvimos una muy linda exposición, por lo que la gente y expositores se fueron muy contentos, subrayo.

Según Enríquez, la gente esperaba la exposición, y lo demostró ya el jueves (primer día), cuando empezó a participar, prosiguió el viernes, y el sábado cuando había mucha gente, se tuvo que evacuar por la tormenta que se avecinaba en las ultimas horas, y aunque algunos se resistían, después entendieron.