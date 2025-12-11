Baja visibilidad: Vuelven a solicitar en que se desmalecen banquinas y cruces en ruta provincial 65, también en la 5

Las abundantes lluvias que se vienen dando, una mayor luz solar, y altas temperaturas son un combo perfecto para el crecimiento de pastizales en banquinas que cruzan de este a oeste y de norte a sur el distrito a traves de las rutas, nacional 5 y la provincial 65, lo que comienza a generar poca visibilidad en los conductores, en especial para quienes se movilizan en automóviles. Incluso ese crecimiento del pasto, obstaculiza ver en un cruce de rutas desde un camino rural.

Un recorrido que se llevo adelante tanto por la 5, la 65 y en el puente que conecta ambas rutas puede observarse la poca visibilidad que esto entrega y la necesidad de que se desmalece. Cabe recordar que en ruta nacional 5, los conductores pagan peaje, por un supuesto servicio, que la empresa prestadora no esta dando.