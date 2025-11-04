Axel Kicillof presentó el proyecto de Presupuesto 2026: prevé una inversión de $ 3,2 billones

El gobernador Axel Kicillof presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé una inversión total de $ 3,2 billones e incorpora una ley de Financiamiento destinada a cumplir con las “obligaciones financieras”, manteniendo la deuda provincial en “niveles sostenibles”.

“En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses”, afirmó el Gobernador, al encabezar la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto 2026, Impositiva y Financiamiento. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

“El presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $ 13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones: debe comprender que no se los robó a este Gobernador, sino a todos los bonaerenses”, sostuvo Kicillof, y agregó: “A esto se le suma una caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por sus políticas: estamos ante una situación inédita en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.

Presupuesto 2026: los ejes centrales