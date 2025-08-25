Axel Kicillof duro con Milei: pidió rapidez judicial por las coimas en la Agencia de Discapacidad

Axel Kicillof se refirió al escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y no dudó en subrayar que se trata de un hecho “escabroso” y de “enorme gravedad”. Por eso, insistió en que “requiere por parte de la Justicia celeridad”. También lo señaló por desconocer a la Provincia de Buenos Aires y “llevarse más de lo que trajo“.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador bonaerense recordó el audio filtrado donde Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, describe un mecanismo de retornos en la compra de medicamentos.

Al respecto señaló: “Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que parece convalidada porque lo echaron a este hombre, lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta precisión, con tanta cercanía”.

“Un escándalo escabroso”

Kicillof fue más allá al vincular directamente a Spagnuolo con el Presidente: “Un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente Milei. Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña”.

La investigación incluye a la droguería Suizo Argentina, cuyos dueños fueron allanados con más de 200 mil dólares y siete millones de pesos en su poder. También están bajo la lupa otros funcionarios y empresarios, aunque todavía no hay detenidos en la causa, que permanece bajo secreto de sumario.

Spagnuolo, Milei y las estafas

En su análisis, el mandatario provincial hizo un paralelismo con la criptoestafa $LIBRA. “No sé cómo se continúa después de algo tan escabroso. Yo seguí bastante de cerca la cuestión de la criptoestafa, sé cómo es la operatoria, la estudié bastante. Y yo el 14 de febrero pesqué ese tuit de Milei, estaba despierto y me caí de la cama, más o menos. Estaba promocionando una moneda trucha como si fuera algo en beneficio de la industria. Fue la única vez que Milei mencionó las palabras Pyme y producción. Me sorprendió”, ironizó.

El subsecretario de Gestión Institucional negó los audios en su contra y responsabilizó al kirchnerismo por las denuncias de corrupción en el organismo

El gobernador también recordó su mirada sobre Spagnuolo a partir de un episodio con el niño Ian Moche, que padece autismo: “Una persona capaz de decirle eso al niño es capaz de cualquier cosa, te habla de una persona que no tiene escrúpulos, que está en el Estado para otra cosa, no está para cumplir una función en un organismo para discapacitados”.

Sobre el despido del ex funcionario tras conocerse los audios, Kicillof fue categórico: “Si esto fuera trucho no lo hubieran echado”. Y apuntó nuevamente a Milei: “Me imagino también que los que depositaron la confianza en Milei con el voto, ya les pasó que lo votaron y les cayó la motosierra encima, que les dijo que venía con un grupo nuevo y ahora ven que el gobierno de Milei está lleno de macrismo y de sectores del poder económico. Es otro fraude, otra estafa”.

Elecciones y futuro político

De cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la Provincia, el mandatario aseguró: “Milei evidentemente está esperando es una convalidación, un respaldo, un apoyo a lo que está haciendo y piensa hacer. Está el que no lo votó a Milei, que en PBA es mayoría, que tiene que usar esta instancia electoral para ponerle un freno. El desafío es explicar la importancia del voto“.

En ese sentido, llamó a “los que no lo votaron a Milei” y remarcó que “hay que dejarles en claro lo importante de ir a votar, transformar el enojo en voto, no nos podemos quedar en la queja o la denuncia y hay que terminar con esta etapa”.

Para Kicillof, el objetivo es claro: “El desafío que tenemos es que el descontento, el enojo de sectores que se han desilusionado observen que esto no va más y acompañen la boleta de Fuerza Patria”. Y agregó: “Todos comprendemos la gravedad que tiene esto, si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, contra el INTA, contra la Anmat. Como ves en ANDIS, el ajuste es compatible con estas modalidades”.

Finalmente, cerró con una chicana directa hacia la Casa Rosada: “Muchos ya se dieron cuenta qué es lo que trajo Milei a la Argentina. ¿Qué trajo a Pergamino? Nada. Es mucho más lo que se llevó. O a Tandil, a Berisso, a Ensenada, a Mar Chiquita, nada, ni debe saber dónde quedan“.

Infocielo