Autovía 5: se construye un puente entre Mercedes y Suipacha

En la construcción de la AU 5 entre Mercedes y Suipacha ya se observa la colocación del puente peatonal en Manuel José García, partido de Mercedes. Los trabajos se realizan entre el kilómetro 110 y 120 de la ruta 5 en la que máquinas viales junto al personal afectado a la obra, puede vérselas en el lugar.

En otros sectores se contempla la remoción de tierra sobre ambas manos de la actual ruta 5 y casi en la mitad del trayecto las maquinas trabajan en lo que sería una especie de retorno, enlace o salida de la Autovía.

La Ruta Nacional 5 nace en Luján (Bs. As.) y termina en Santa Rosa (La Pampa). Conecta la Ciudad de Buenos Aires, a través del Acceso Oeste desde la ciudad religiosa con la Capital de la provincia de La Pampa a lo largo de casi 600 kilómetros.

La reactivación de las obras que van a permitir transformar la región noreste de la provincia más poblada del país, viene siendo reclamada y, muy necesaria para los miles de usuarios que viven en ciudad y pueblos al costado del camino.

En esta oportunidad las obras conectarán las ciudades de Mercedes (hasta donde actualmente llega la autopista) con Suipacha en un tramo de 20 kilómetros.

Desde febrero que la obra estaba frenada cuando la empresa constructora levantó el obrador. No es mucho el avance que se llevará a cabo teniendo en cuenta la extensión de la ruta, pero, sin dudas es de gran ayuda para ir tras el objetivo final, su culminación.

La ruta es muy transitada y los accidentes en ella ya se han cobrado varias vidas. Por eso, su avance es importante en materia de seguridad vial, como así también para que el tránsito fluya y mejore.

La autopista de Ruta 5 es una obra clave para la seguridad y el desarrollo regional fundamentalmente para sacar la producción agrícola ganadera de los campos también. El beneficio si bien es directo para los miles de vecinos que habitan las 13 ciudades de ambas provincias, sino que también a los cientos de miles de automovilistas y camiones que la utilizan a diario.