Autódromo 9 de Julio: Picadas de motos es la propuesta para el fin de semana

El Automoto Club Nuevejuliense tendra este domingo 5 de julio una jornada especial de Picadas de Motos, en el marco de las celebraciones por el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio.

La actividad comenzará desde las 8:00 horas y estará destinada exclusivamente a motocicletas. La realización de esta fecha especial forma parte del calendario de actividades organizado por la institución para celebrar un nuevo aniversario del escenario deportivo.



Uno de los grandes atractivos será la presencia de Aníbal de Agdyno, reconocido preparador de la motocicleta Twister Turbo, máquina que ostenta récords argentinos y sudamericanos en su categoría. En esta oportunidad llegará con el objetivo de continuar evolucionando sus registros,

utilizando un nuevo piloto en busca de mejorar aún más los tiempos sobre los 201 metros.

También estará presente Leo Podestá, proveniente de Buenos Aires, quien llegará con uno de los chasis más veloces de la especialidad para intentar establecer un nuevo registro en la recta del autódromo nuevejuliense. Las condiciones de la pista, con tratamiento de pegamento en los primeros 100 metros, ofrecerán un escenario ideal para buscar marcas de primer nivel.

La programación se completará con la participación de los principales pilotos de la región, quienes volverán a medir fuerzas en una jornada que promete velocidad, adrenalina y un gran nivel competitivo.