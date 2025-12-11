En una sesión que se desarrollo este miércoles 10 en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, asumieron los nuevos Consejeros Escolares electos en la elección de medio termino dada el pasado 7 de septiembre.

Se tratad de Norma Prait (LLA), Enzo Zega (FP) y Leny Luberriaga (Nuevos Aires).

La toma de juramento de los nuevos consejeros estuvo a cargo de la Consejero, Valeria Maidana.

Tras ello, se conformo las autoridades, donde tras un acuerdo político entre el PRO, Nuevos Aires y Fuerza Patria, se designo, que Maidana continúe en el cargo como presidente del organismo.

Como vice presidente Enrique Márquez; Secretario, Enzo Zega; Tesorero, Leny Luberriaga; mientras que en el cargo de vocal 1ero, Norma Prait y 2do. vocal, Leonardo Rodoni.