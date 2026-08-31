Drones, datos y decisiones: el desafío de una gestión más inteligente en el agro

El INTA coorganizará el Congreso Internacional de Drones (CID 2026), que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en Tucumán. La iniciativa surge de una alianza estratégica junto a la Sociedad Rural de Tucumán, la firma Kampu y Carlos Bermúdez. El encuentro se presenta bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible” y tendrá como objetivo analizar el impacto territorial de los vehículos aéreos no tripulados, desde una perspectiva operativa hasta su aplicación en campo.

El Congreso estructurará sus debates y conferencias en cinco ejes estratégicos: Producción, Ambiente y territorio, Sociedad y servicios públicos, Cultura y recreación, y Ciencia y educación. El INTA, a través de su red de expertos, compartirá panel con referentes nacionales e internacionales procedentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, España y Alemania, con el propósito de consolidar un ecosistema tecnológico competitivo e innovador.

El INTA destacará su presencia en el eje de Producción, donde se presentarán resultados de investigaciones sobre el uso de drones en distintos sistemas agropecuarios. Las experiencias incluirán monitoreo de cultivos, salud ambiental, uso de sensores e inteligencia artificial para la detección de plagas y enfermedades, así como tareas de siembra y aplicaciones. También se presentará un protocolo estandarizado para la medición de deriva en aplicaciones de fitosanitarios con drones.

Además, habrá paneles sobre las proyecciones futuras del mercado de drones, la captura y el procesamiento de datos de alta precisión mediante visión por computadora e inteligencia artificial, y la automatización de diagnósticos agronómicos. También se explorará el uso combinado de sensores RGB y multiespectrales para el diseño de recomendaciones agronómicas.

Durante el congreso se presentarán metodologías de vanguardia para la estimación de biomasa forrajera, el relevamiento de la estructura del bosque nativo y la planificación espacial en sistemas de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). Asimismo, se realizará un debate estratégico sobre los desafíos éticos asociados al nuevo ecosistema de inteligencia artificial y drones.

En el eje de Ambiente y territorio se presentarán avances en materia de gestión ambiental y seguridad, tanto en acciones preventivas como en tareas de búsqueda y rescate ante catástrofes y siniestros. También se abordará el uso de drones para evaluar áreas afectadas por incendios, diseñar procesos de restauración ecológica y contribuir a la preservación del patrimonio natural.

En materia urbanística, se analizarán aplicaciones vinculadas al control de infraestructuras arquitectónicas y de servicios, así como el rol creciente de estas tecnologías en arqueología y en otros usos sociales.

Para avanzar en el uso responsable y estratégico de estas tecnologías, resulta fundamental promover la educación digital en sus diferentes niveles, mediante la articulación entre el Estado, los centros de investigación y el sector privado. En su inauguración, el congreso ofrecerá un espectáculo de drones.

Con esta participación, el INTA reafirma su compromiso con la innovación tecnológica aplicada al desarrollo agropecuario. La organización cuenta con el impulso de la EEA Famaillá, la Red de Drones, el Programa AgTech y proyectos vinculados, Ecosistemas de Innovación y Soluciones AgTech, y el proyecto de Gestión ambiental de los agroquímicos.

Estas iniciativas promueven herramientas orientadas a transformar los modelos productivos hacia esquemas más eficientes, rentables y ambientalmente sostenibles.

La inscripción para la presentación de contribuciones científicas, desarrollos tecnológicos y experiencias profesionales estará abierta hasta el 15 de julio a través del sitio oficial del congreso. https://congresodronesarg.com/