Agilidad comercial y valores firmes: se vendieron más de 17.500 cabezas en el gran remate en sede de Banco Galicia, el martillo Gananor Pujol y organización de Exponenciar

Este viernes 28, la Torre Galicia, fue escenario del Primer Gran Remate organizado por Galicia y Gananor Pujol, con la fuerza de Expoagro, una iniciativa que reunió a productores, compradores y referentes de la cadena ganadera.

Bajo el martillo de Tomás Torcoletti y Darío Bertorello de Gananor Pujol, salieron a la venta más de 17.500 cabezas filmadas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Salta, entre otras. Con una amplia oferta de categorías de invernada y cría, entre ellas terneros y novillitos para recría, lotes de machos y hembras, vacas y vaquillonas. La oferta contó con 192 lotes, destacada presencia de la raza Angus y los segmentos Braford Suma y Tropa Brangus.

En este marco, la alianza entre Galicia, Gananor Pujol y Exponenciar permitió reunir en el centro porteño experiencia comercial, herramientas financieras y capacidad de convocatoria, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los negocios ganaderos.

“Más que un remate, fue una fiesta”

La subasta comenzó en horas del mediodía y se extendió hasta las 19:30, de manera ágil y dinámica con valores por encima del promedio de la última semana.

Al finalizar el encuentro, Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, realizó un balance de esta primera experiencia conjunta: “Más que un remate, fue una fiesta. Superó ampliamente nuestras expectativas, con precios muy por encima de lo que veníamos viendo en las últimas semanas. Nos acompañaron los clientes y también traccionó mucho lo de Galicia. Fue tremenda la cantidad de gente: más de 200 personas. Estamos orgullosísimos y muy agradecidos”.

El titular de la firma también puso en valor el trabajo realizado por el equipo y proyectó el resultado como un impulso para los próximos desafíos: “Esto habla de que hemos hecho un muy buen trabajo y de que somos un equipo que va a fondo, que se proyecta y que está preparado para los desafíos que tenemos por delante”.

Por su parte, el martillero Torcoletti analizó: “Tuvimos una jornada de un poco más de cinco horas, con muy buenos negocios. Muy buenos precios para todo lo que fue el macho. La hembra también fue una categoría que marcó bien el precio, que estuvo sostenida. Y me sorprendió el tema de los vientres, que se vendieron con agilidad y buenos valores”, señaló.

Además, agradeció a Exponenciar y a Galicia por el evento y remarcó: “Para nosotros no fue uno más, sino que fue el evento del año y, por qué no, de toda nuestra trayectoria. Es fruto del trabajo que venimos haciendo, de la constancia y la seriedad que le ponemos a esto”.

La unión hace la fuerza

Al inicio de la jornada, Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, expresó: “Hace casi 30 años que estoy en el banco, me acuerdo de haber ido a una gran cantidad de remates a lo largo y ancho de todo el país. Hemos estado por todos lados, y poder hacerlo hoy acá, es un sueño y es novedoso”.

Uno de los grandes diferenciales del Gran Remate fue la propuesta financiera de Galicia, que puso a disposición de sus clientes MiPyMEs distintas alternativas para acompañar la compra de hacienda.

A través de Nera, los compradores pudieron acceder a financiación tanto en pesos como en dólares, con tasas subsidiadas por pago anticipado y plazos adaptados a las necesidades de cada operación.

En pesos, se ofrecieron alternativas a 180, 270 y 360 días, además de opciones a 18 y 24 meses. En dólares, las condiciones partieron de una tasa del 0% a 90 días, con distintas posibilidades de financiación de hasta 360 días.

Además, para la adquisición de vientres preñados, los clientes tuvieron la posibilidad de financiar hasta el 100% de la operación, combinando el Autowarrant Ganadero de Galicia y las alternativas disponibles a través de Nera.

Una alianza para seguir generando oportunidades

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, destacó la articulación entre las partes para llevar adelante el remate y agradeció a Gananor Pujol y Galicia “por confiar en nosotros para hacer este remate histórico”. En ese sentido, felicitó a Hernán Busch y a todo su equipo “por el gran esfuerzo que hicieron para lograr esta subasta y generar las condiciones financieras”.

Frydman también puso en valor la sinergia alcanzada: “Cuando se combinan el trabajo y la experiencia de Gananor Pujol, las condiciones financieras de Galicia y la capacidad de Exponenciar para generar este tipo de eventos, se produce una sinergia que permite llegar a resultados como los de hoy”.

En la misma línea, destacó la magnitud del trabajo realizado por Gananor Pujol: “Todo ese esfuerzo se vio reflejado en 17.500 cabezas. Impresiona el trabajo que han hecho todos sus representantes”.

La primera experiencia conjunta entre Galicia, Gananor Pujol y Exponenciar dejó sentadas las bases para continuar desarrollando iniciativas que integren hacienda, financiamiento y nuevas oportunidades comerciales, fortaleciendo el vínculo entre productores, compradores, consignatarios y empresas vinculadas a la ganadería argentina.

Valores del remate

Terneros:

Hasta 200 kg. Min: $6.400,00, Max: $6.800,00. Promedio: $6.627,27

De 201-260 Kg. Min: $6.200,00. Max: $6.850,00. Promedio $6.497,54

Novillitos:

201-260 kg. Min: $5.870,00. Max: $6.470,00. Promedio: $6.148,69

261-300 Kg. Min: $4.950,00. Max: $5.950,00, Promedio: $5.662,47

301-390 Kg. Min: $5.100,00. Max: $8.520,00. Promedio: $5.656,80

Novillos

301-390 kg. Min: $5.150,00. Max: $5.500,00. Promedio: $5.237,24

391-430 Kg. Min: $4.450,00. Max: $4.450,00. Promedio: $4.450,00

431-590 Kg. Min: $4.470,00. Max: $4.470,00. Promedio: $4.470,00

Terneros/as

Hasta 160 kg. Min: $5.900,00. Max: $7.000,00. Promedio: $6.383,13

161-200 kg. Min: $5.750,00. Max: $6.420,00. Promedio: $6.163,49

201-260 kg. Min: $5.370,00. Max: $6.370,00. Promedio: $6.046,24

Terneras

Hasta 160 kg. Min: $6.250,00. Max: $6.600,00. Promedio: $6.433,33

161-200 kg. Min: $5.100,00. Max: $6.070,00. Promedio: $5.811,02

201-260 kg. Min: $5.500,00. Max: $5.920,00. Promedio: $5.816,30

261-300 kg. Min: $5.550,00. Max: $5.550,00. Promedio: $5.550,00

Novillo Expo

Novillo Expo UE Hilton. Min: $8.820,00. Max: $8.820,00. Promedio: $8.820,00

Novillo Expo NO Hilton. Min: $8.000,00. Max: $8.000,00. Promedio: $8.000,00

Terneros Overos

Min: $4.720,00. Max: $4.720,00. Promedio: $4.720,00

Terneros a Término

Min: $6.000,00. Max: $6.070,00. Promedio: $6.051,85

Novillos Faena

Min: $8.500,00. Max: $8.500,00. Min: $8.500,00

Novillitos Feed Lot

Min: $8.420,00. Max: $8.420,00. Promedio: $8.420,00

Vaquillonas p/ servicio

Min: $1.660.000,00. Max: $2.020.000,00. Promedio: $1.766.739,53

Vaquillonas preñadas

Min: $2.500.000,00. Max: $2.910.000,00. Promedio: $2.640.476,19

Vaquillonas c/ cría

Min: $3.020.000,00. Max: $3.020.000,00. Promedio: $3.020.000,00

Cut con cría

Min: $1.240.000,00. Max: $1.240.000,00. Promedio: $1.240.000,00

Vaca nueva preñada

Min: $2.900.000,00. Max: $2.900.000,00. Promedio: $2.900.000,00

VIENTRE PREÑADO C/ CRÍA

Vaca nueva preñada. Min: $1.860.000,00. Max: $1.860.000,00. Promedio: $1.860.000,00

Vientres

Min: $1.330.000,00. Max: $1.870.000,00. Promedio: $1.521.612,90

Vaq. y vacas invernada

Min: $3.420,00. Max: $3.420,00. Promedio: $3.420,00

Vacas de invernar

Min: $2.650,00. Max: $3.450,00. Promedio: $3.022,38

Vaquillonas faena

Min: $8.600,00. Max: $8.640,00. Promedio: $8.614,89

Vacas faena

Min: $3.300,00. Max: $7.370,00. Promedio: $4.861,21

Macho entero joven / mej

Min: $5.900,00. Max: $5.900,00. Promedio: $5.900,00