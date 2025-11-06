Ascenso: 18 de Octubre se mantiene en la punta

Se disputo este sabado 1 del corriente la 9na. del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde tras los resultados obtenidos, sigue en la punta del campeonato, 18 de Octubre, que logro un empate ante Defensores de la Boca 0 a 0.

Por su parte en Patricios, el local, Compañía Gral. Buenos Aires recibió a Defensores de Sarmiento, y en un partido que estaba para el equipo ferroviario, el Tifon lo supo revertir y traerse una valiosa victoria por 2 a 1.

En cancha de Once Tigres, donde Unión Dennhey hace de local, los dirigidos por Fons se hicieron fuertes y vencieron por 3 a 0 a Dudignac. Libre estuvo 12 de Octubre.

Con estos resultados, el equipo de la localidad de El Provincial, no se pudo alejar más en la posición donde le siguen 12 de Octubre y Dudignac a cinco unidades. La próxima fecha, 18 de Octubre esta libre.

Síntesis

18 de Octubre 0 vs. Def. de la Boca 0

Compañía 1 vs. Def. Sarmiento 2

Unión Dennhey 3 vs. Dudignac 0

Posiciones del Campeonato

18 de Octubre 20

12 de Octubre 15

Atl. Dudignac 15

Unión Dennhey 8

Def. de la Boca 6

Def. de Sarmiento 6

Compañía 5

Fecha 10

Dudignac – Def. de la Boca

Compañía – Dennehy

12 de Octubre – Def. de Sarmiento

Libre: 18 de Octubre.