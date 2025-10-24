Asamblea vecinal: En Niña los vecinos piden se cuide el único camino que tienen en la zona

Durante la mañana de este jueves 23 se desarrollo frente a la Delegación Municipal de la localidad de La Niña, una asamblea de vecinos para deliberar sobre el estado y cuidado del denominado «camino la vía», que es el único que tiene no solo el vecino del pueblo, también del medio rural para salir y llegar a la ciudad cabecera o poder movilizarse a otro lugar.

La convocatoria fue hecha por el Delegado Municipal, «Nano» Álvarez, quien informo a los presentes el trabajo que se esta haciendo, la labor del personal de Vialidad Provincial que esta trabajando en la zona para la restauración del camino.

Vale resaltar que como cualquiera de los caminos meramente transitables en el partido de 9 de Julio, están en cierta manera frágiles, por la gran humedad producto de la inundación, por lo que una sobre carga no solo lo rompe, sino posibles encajaduras de transportes de cargas, con sobre peso y que no soporta el piso.

Al respecto, Álvarez en dialogo con el programa «Acontecer Rural» por FM 102.7 Radio Amanecer, comento que el objetivo es informar del trabajo, y pidió tener responsabilidad a productores rurales que deben sacar granos, en no salir con chasis y acoplado y una sobre carga. Esto rompe el camino, cuestiono. Lo mismo pidió para los transportistas, solo solicitamos un poco de empatia para que todos contemos con el camino», dijo.

Álvarez agradeció al Sub Secretario de Seguridad, en que cada vez que se llama, siempre hay presencia de un patrullero controlando la carga, y también agradecio a la Directora de Delegaciones municipales, Romina Carballo por el acompañamiento de esta situación.

El encuentro dado frente a la Delegación Municipal fue en buenos términos, con escucha permanente y algunos aportes que dieron los vecinos, como ver si es posible declarar la emergencia de ese camino, comento Alvarez en dialogo radial.