Argentrigo tiene anotado uno por uno los pedidos para Juan José Bahillo en Leones. “En 2022 el sogazo fue fuerte”

Antes de la reunión que se concretará el 16 de febrero de 2023 a las 15 hs en la localidad de Leones, Córdoba, en el marco de la Fiesta Nacional de Trigo (aunque de fiesta solamente tendrá los números musicales, ya que los productores trigueros no tienen nada para festejar ), Miguel Cané, presidente de la Asociación Argentina de Trigo ( Argentrigo ) dijo que el año 2022 tuvieron un “sogazo” muy fuerte para los productores, por efecto de sequía y heladas que hicieron que la campaña triguera disminuyera a valores históricos.

En cuanto a los productores trigueros que tienen que afrontar la próxima campaña 2023, Cané señaló a Valor Agregado Agro que quienes tienen que sembrar se encuentran descapitalizados y que imagina que el gobierno está al tanto de la situación.

“Los bancos deberán tener una línea adecuada para volver a encarar una campaña”, remarcó Miguel Cané. A su vez hizo referencia acerca de la productividad de los suelos “después de una campaña mala viene una buena, los suelos que no se utilizaron en la campaña anterior, el suelo queda con la fertilidad que no se utilizó”.

“Imagino que el sector oficial tiene que ser permeable a esta situación, deben apoyar para lo que se viene”

Compra de insumos y ley de semillas

Los productores tendrán que enfrentar una nueva compra de insumos para trigo. “Hay situaciones de coyuntura y otras de fondo como la ley de semillas”, explicó. Para Cané, las nuevas tecnologías pueden generar una genética sustentable a futuro y en ese sentido dijo “estamos para atrás”.

Otro de los puntos que tratarán con el secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo, es la Ley de seguros multirriesgo, que no sólo este gobierno no trata ni lo tiene en carpeta, es un viejo reclamo, tanto o mas que las retenciones, que el campo viene pidiendo y los gobiernos pasan y los seguros no llegan.

“Necesitamos un seguro accesible al productor y que este tipo de situaciones no generen el stress que se están generando, hay que charlar esto con miras al futuro “.