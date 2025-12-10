Argentina suma un nuevo mercado en Asia: Filipinas habilita la importación de cuero de cerdo

La República de Filipinas oficializó la apertura de su mercado para los cueros frescos de cerdo de uso industrial provenientes de la Argentina, un avance que consolida la presencia de productos nacionales en el Sudeste Asiático. La noticia fue comunicada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por la Oficina de Industria Animal (BAI), que informó la aceptación del Certificado Veterinario Internacional (CVI) con los requisitos sanitarios que deberán acompañar los envíos.

La habilitación marca el cierre de un proceso negociador iniciado en septiembre pasado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el SENASA; el Ministerio de Relaciones Exteriores; y los organismos sanitarios filipinos. Durante estos meses se realizaron intercambios técnicos para establecer las condiciones sanitarias necesarias para autorizar la exportación del producto.

El Departamento Nacional de Cuarentena Veterinaria de Filipinas (NVQS D) evaluó el certificado presentado por Argentina y finalmente lo aprobó, permitiendo formalmente el ingreso de pieles frescas de cerdo con destino industrial. Con este paso, el país suma un nuevo mercado para su producción porcina y avanza en la diversificación de su oferta exportadora.

La iniciativa surgió en el marco del trabajo conjunto entre el sector público y privado dentro de la Mesa Porcina, donde se planteó la estrategia para ampliar el abanico de productos enviados a Filipinas.

En lo que va de 2025, el SENASA ya certificó la exportación de más de 17 mil toneladas de productos de origen animal hacia ese destino, cifra que ahora podría incrementarse con la incorporación de los cueros frescos de cerdo al flujo comercial.