Argentina se prepara para la cumbre internacional de la maquinaria agrícola

En el marco del Congreso Aapresid, se dieron a conocer los detalles de Agrievolution Summit, que se realizará por primera vez en Argentina del 1 al 3 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo la premisa de lograr la seguridad alimentaria y una agricultura sostenible mediante la mecanización y las tecnologías de precisión, esta será la octava edición de la cumbre internacional, organizada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas (CAFMA) con el apoyo de Exponenciar.

En la antesala del evento, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Enrique Bertini, presidente de CAFMA y Marco Stiuso, coordinador general de CAFMA; compartieron detalles y expectativas sobre lo que se vivirá en septiembre.

Un encuentro que pone a Argentina en el centro de la escena global

Desde Exponenciar, Schvartzman destacó la relevancia de que el país reciba esta cita mundial: “Es un verdadero orgullo poder ser anfitriones de Agrievolution Summit junto con CAFMA. Este es un encuentro que pone a la Argentina en el centro de la escena global de la maquinaria agrícola. Acá vienen las cámaras del mundo, y eso refleja el compromiso que tenemos junto con CAFMA y el fabricante de maquinaria agrícola en impulsar la innovación, la sustentabilidad y la competitividad en nuestro mundo”.

También subrayó el valor federal y social del sector: “Vamos a poner todo para que se pueda expandir y la sociedad pueda conocer todos los avances, el trabajo, esfuerzo y valor federal que le generan a la sociedad argentina todas estas empresas. Allá, en los pueblos del interior que representan esta actividad agroindustrial”.

Producción sustentable y desafíos globales

Bertini, por su parte, hizo hincapié en que el encuentro tendrá como eje transversal la producción sustentable de alimentos y su proyección a escala global: “Esa temática nos permitirá escuchar a nuestros pares de otras cámaras y posicionarnos con nuestros ejemplos de trabajo. Es un ejemplo compartido de la agricultura argentina que a través de este tiempo hemos logrado hacer una Siembra Directa que proporcione alimento con la menor huella de carbono. Así que está planteado el desafío y hay mucho entusiasmo”.

El presidente de CAFMA detalló que durante las dos jornadas se abordarán temas como la agricultura inteligente y las agtech, la captura de carbono, casos de éxito de agricultores del mundo, el desafío de la seguridad alimentaria, el caso del silobolsa y el futuro de la mecanización agrícola. Con respecto a este último, señaló: “Hay algunas propuestas a nivel internacional que tratan de eliminar la mecanización. Nosotros tenemos que mostrar y demostrar que solamente se va a alcanzar la seguridad alimentaria con eficiencia en la mecanización agrícola”.

Por último, subrayó: “Estamos muy orgullosos de ser parte de todo este ecosistema y para ello también hemos invitado a algunas instituciones a participar activamente, tanto en misiones comerciales hacia el exterior como en este Summit que se va a organizar”.

La maquinaria agrícola mucho más que un fierro

Por su parte, Stiuso remarcó que el encuentro reunirá a referentes de organismos internacionales y ejemplificó: “Como de la FAO, OCDE, GFN (Global Farmer Network), AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation), de instituciones y directivos a nivel global, para que podamos hablar de los desafíos que el mundo tiene por delante en términos de eficiencia productiva, de sustentabilidad y de seguridad alimentaria”. A su vez, será un espacio para que Argentina pueda mostrar “cómo nuestros desarrollos ofrecen soluciones integrales para alcanzar y para superar esos desafíos”, aclaró.

En este sentido, subrayó que el objetivo es transmitir que la maquinaria agrícola nacional es mucho más que equipamiento: “Somos un ecosistema de innovación nutrido por la interacción constante entre los fabricantes de maquinaria y los propios agricultores, los contratistas, las instituciones del know-how, como Aapresid, como INTA, las entidades públicas y las cadenas de valor que van a estar presentes”.

Sobre Agrievolution

Agrievolution es la alianza global de cámaras de maquinaria agrícola, cuyo objetivo es promover la mecanización para la agricultura sostenible a nivel mundial, en el marco del desafío de la seguridad alimentaria global. La alianza está compuesta por 14 cámaras, que representan a más de 6.000 compañías de todo el mundo.

Las cumbres de Agrievolution son organizadas por las entidades miembro en sus respectivas regiones y reúnen a actores clave para compartir los beneficios que la mecanización agrícola y las tecnologías de precisión aportan a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, en prácticamente cualquier tipo de agricultura.