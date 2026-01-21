Argentina podría tener un 30% de la cuota extra de 100.000 toneladas de carne vacuna por el acuerdo Mercosur-UE

En el marco de la firma histórica del Acuerdo Mercosur–Unión Europea concretada el sábado pasado en Asunción, el secretario de la Sociedad Rural Argentina y coordinador de la Comisión de las Carnes de la entidad, Carlos Odriozola, analizó el impacto que este entendimiento tendrá para la ganadería argentina, con especial foco en las cuotas cárnicas y el futuro de las exportaciones.

Odriozola destacó que, si bien el acuerdo abarca numerosos rubros de importancia estratégica, en el caso de las carnes el impacto económico directo no será inmediato ni disruptivo, aunque sí altamente relevante en términos de previsibilidad y consolidación de mercados.

En ese sentido, subrayó como punto central la baja a arancel cero de la Cuota Hilton, prevista hacia el año 2030, lo que representa un alivio significativo para un volumen ya tradicional en las exportaciones argentinas a Europa.

Asimismo, puso el foco en la nueva cuota de 99.000 toneladas de carne vacuna, que se dividirá entre producto enfriado y congelado, y cuya distribución entre los países del Mercosur aún deberá definirse.

Según explicó Odriozola, la asignación se realizará en base a la past performance, es decir, el historial de exportaciones previas hacia la Unión Europea, y estimó que la Argentina podría ubicarse en un rango de entre 25% y 30% del total, un volumen acorde a su peso histórico como proveedor.

Consultado sobre la reacción del campo argentino, Odriozola fue claro: “Estas noticias hay que aplaudirlas”. Remarcó que todo proceso de integración y apertura de mercados aporta seguridad, previsibilidad y mejores condiciones de negocio, algo que ya comienza a reflejarse en la ganadería, donde los valores del sector han logrado alcanzar —tras más de una década— el nivel de la inflación acumulada.

No obstante, advirtió que el verdadero desafío pasa por otro lado: aumentar la producción. “Los mercados son muy atractivos, pero si no generamos más carne para abastecerlos, los vamos a ver pasar”, sostuvo. En ese sentido, llamó a trabajar seriamente en eficiencia de stock, mejora genética, producción de pasturas y, cuando sea necesario, suplementación y sistemas de encierre, recordando que los procesos ganaderos son largos y requieren planificación de mediano y largo plazo.

Respecto de las salvaguardas agrícolas, reconoció la preocupación existente ante la falta de definición de la “letra chica” del acuerdo, aunque consideró que se trata de mecanismos habituales para proteger producciones locales.

Comparó la situación con Europa, donde la producción ganadera es menos eficiente y altamente subsidiada, frente a un Mercosur que produce con menores costos relativos, pero bajo una fuerte carga impositiva.

Finalmente, Odriozola señaló que el ingreso de carne del Mercosur también puede contribuir a moderar la inflación alimentaria en Europa, que en los últimos años alcanzó niveles muy elevados. “Parte de la baja arancelaria beneficiará al exportador argentino y parte quedará en destino, pero en conjunto ayudará a que los alimentos sean más accesibles”, concluyó.

Una vez más, el acuerdo Mercosur–Unión Europea aparece como una oportunidad estratégica para la carne argentina: menos como un shock inmediato de ingresos y más como una plataforma de largo plazo que exige al sector productivo estar a la altura del desafío.