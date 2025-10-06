Apoyo a la educación: Ceres Agropecuaria potencia su Responsabilidad Social Empresaria

La realización de la 128º Expo Rural de 9 de Julio puso en evidencia no solo el marco productivo agro industrial, comercial, de artesanías y gastronómico. El escenario fue también propicio para que las empresas y la educación exhibieran lo suyo.

En ese marco la concreción de una nueva edición del Concurso Crianza del Ternero, propuesta de educación sobre la matriz ganadera del distrito, con mas de 20 años de realización, a partir de la entrega de un ternero por un parte del productor agropecuario a la escuela que decide participar, es que también se suman empresas haciendo su aporte al concurso.

Es el caso de la empresa Ceres Agropecuaria, productora de alimentos balanceados, se sumo este año haciendo una inversión con alimentos para los terneros, servicios veterinarios y un aporte económico como parte de los premios. Además se sumo junto a otras empresas en la charla que brindo Eduardo «Coco» Oderigo de Fundación Espartanos.

Maria Laura Arrestia, responsable de comunicación y marketing en Ceres Agropecuaria, dialogo con El Regional Digital y nos comparte detalle en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria – RSE- que lleva adelante la empresa. Además el trabajo que se comenzó a realizar junto a alumnos de la escuela CEPT Nº 15 El Chajá, donde se trabaja en un proyecto de reciclaje, donde los estudiantes buscan monetizar.

Este año se sumaron al Concurso, las escuelas N° 16 “Manuel Estrada” de Morea, N° 9 Bme. Mitre de La Blanqueada, N° 802 Rayuela, N° 22 “Remedios Escaladas de San Martin”, 12 de octubre, N° 6 “Arturo Yeomans” de Norumbega, N° 53 “Jorge Corbett, de Corbett y N° 10 “Guillermo Brown”, Dennehy.

Tras la presentación por parte de las escuelas participantes, el jurado dictamino que los ganadores fueron los siguientes terneros, que recibieron un premio económico aportado por Ceres Agropecuaria.

“Rayito” – Centro Complementario N° 802 Rayuela – Premio $ 700.000

“Flojito” – N° 9 Bme. Mitre – La Blanqueada – Premio $ 500.000

“Chakka Chiyara” – N° 6 Artruo Yeomans” – Premio $ 300.000